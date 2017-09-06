В Белгороде:

Замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов открыл аграрную выставку в Белгороде

16:17
06 Сентября 2017
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6 сентября в Белгороде открылась XXII межрегиональная специализированная выставка «БелгородАгро».

Участие в ней примет 161 предприятие из Германии, Беларуси и 17 регионов России. Открытие посетил заместитель министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов.

На сегодня Белгородская область  – передовой сельскохозяйственный субъект. Тот подход, который сегодня реализуется в вашем регионе, − это образец не только для всей России, но и для других стран. Крупный бизнес приезжает учиться у вас тому, как организовывать аграрное производство. Поэтому всё то, что представлено на этой выставке – это не разовый, а системный результат.

Евгений Непоклонов

заместитель министра сельского хозяйства

Он также рассказал, что по субсидиям в аграрном секторе в приоритете молочное животноводство, семеноводство, выращивание в закрытом грунте и что все имеющиеся обязательства перед сельхозпроизводителями будут выполнены.

Заместитель министра прошёлся по выставке, переговорил с представителями компаний, обсудил с ними в том числе и электронную ветеринарную сертификацию, вводимую в России с начала 2018 года.

На выставке производители представили сельскохозяйственную технику, оборудование для хранилищ, фермерских хозяйств, мясные и молочные продукты, семена и саженцы, кормовые добавки и многое другое.

За три дня выставки пройдёт несколько круглых столов по итогам и перспективам развития сельских территорий Белгородской области, по интенсивным технологиям в садоводстве, по перспективам импортозамещения кормовых добавок и другим темам.

 


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