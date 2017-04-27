Заключённому в Белгороде увеличили срок на 13 лет за убийство в колонии

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Осуждённый в тот момент уже отбывал 16-летнее наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, преступление было совершено 5 февраля 2017 года в колонии № 5 в Белгороде.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во время уборки помещения санпропускника исправительного учреждения один из осуждённых трижды ударил другого металлической трубой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Причиной преступления послужили внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

Свердловский районный суд Белгорода признал заключённого виновным по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство» и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.