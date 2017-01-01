В Белгороде:

Забег на 2017 метров прошёл 1 января в Белгороде

21:04
01 Января 2017
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Каждый участник перед забегом загадал желание или поставил перед собой твёрдую цель на 2017 год, а гарантией её достижения стало успешное преодоление дистанции 2017 метров.

Легкоатлетический забег «Бежим 2017 метров в день обещаний» прошёл 1 января в 43 городах по всему миру, и Белгород не стал исключением. Самые стойкие белгородцы стартовали от музея-диорамы, а завершили пробежку на Соборной площади.

Фото группы «Школа бега I LOVE RUNNING. ♥ Белгород» в социальной сети «ВКонтакте»

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