Забег на 2017 метров прошёл 1 января в Белгороде

21:04

Каждый участник перед забегом загадал желание или поставил перед собой твёрдую цель на 2017 год, а гарантией её достижения стало успешное преодоление дистанции 2017 метров.

Легкоатлетический забег «Бежим 2017 метров в день обещаний» прошёл 1 января в 43 городах по всему миру, и Белгород не стал исключением. Самые стойкие белгородцы стартовали от музея-диорамы, а завершили пробежку на Соборной площади.

Фото группы «Школа бега I LOVE RUNNING. ♥ Белгород» в социальной сети «ВКонтакте»