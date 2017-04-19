За отказ выполнить строительные работы с подрядчика в Белгороде взыскано 1,3 миллиона рублей

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В июле 2016 года мужчина заключил с жительницей города договор подряда, по которому обязался построить ей двухэтажный дом с четырьмя комнатами стоимостью 970 тысяч рублей.

Заказчица оплатила 610 тыс. рублей. Но подрядчик нарушил сроки выполнения работ и отказался выполнять условия договора, в результате чего женщина вынуждена была обратиться в суд. Белгородка требовала взыскать с подрядчика оплаченную сумму, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования женщины и взыскал с подрядчика 1 315 358 рублей.

Строитель обжаловал это решение, ссылаясь на то, что договор с белгородкой не попадает под закон о защите прав потребителей, поскольку в настоящее время он не является индивидуальным предпринимателем. Деятельность в качестве ИП подрядчик прекратил в 2010 году, чтобы снизить размер алиментов на содержание ребёнка, но продолжает систематически за плату заниматься строительством, сообщает Октябрьский районный суд Белгорода.

Помимо этого подрядчик обратил внимание, что договор с женщиной нельзя считать заключённым, так как она не предоставила необходимой документации для строительства.

Но суд признал эти жалобы несостоятельными, поскольку белгородка предоставила подрядчику земельный участок для строительства дома, частично оплатила стоимость работ, а тот в свою очередь принял исполнение и приступил к строительству. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Кроме того, у суда есть сведения о других гражданских делах по спорам на основании договоров строительного подряда, участником которых является подрядчик.