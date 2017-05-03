За кулисами капитального ремонта в Белгороде: что есть, как будет, что нового

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1 марта был дан старт всем подрядным организациям на территориях муниципальных образований на реализацию программы капитального ремонта. В этом году в городе отремонтируют 33 многоквартирных дома на общую сумму порядка 518 миллионов рублей.

В связи с тем, что с каждым годом вопросов по такому «стихийному бедствию», как капремонт, возникает всё больше, появляются новые законы, поправки, постановления и т. д. Белгородская область не стала исключением.

Самым главным нововведением 2017 года стала возможность переноса сроков капитального ремонта. Некоторые постройки в областном центре дышат на ладан – то кровля течёт, то подвал топит, то внутридомовые сети практически на износе. Мы уже писали про критичное состояние домов по улице Сумской (кстати, их скоро отремонтируют!). Однако большинство таких объектов стоят в программе на капитальный ремонт в 2030/40 годах, что достаточно абсурдно: вполне вероятно, что к году планового ремонта они попросту разваляться.

С текущего года у собственника появилась возможность приблизить этот заветный момент благодаря утверждённому правительством области постановлению №318 от 31 августа 2015 года. В соответствии с ним, жильцы дома должны подготовить документацию и обратиться в орган местного самоуправления до 1 июля. Они могут ходатайствовать либо о ремонте отдельного конструктива – кровля, внутридомовые сети, утепление/ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установление общедомовых приборов учёта и т. д, либо о полном переносе сроков капитального ремонта. Но для этого необходимо иметь весомые аргументы и финансовую возможность. Для чего?

Обращаться в орган местного самоуправления необходимо уже при наличии полного пакета документов, который точно влетит в копеечку. Это локально-сметная документация, которая должна быть проверена Управлением госэкспертизы, а также техническая экспертиза специализированной организации. Экспертиза – 30-40 тысяч рублей и проверка сметы – 15-20 тысяч рублей. После этих проверок будет известен вердикт – быть ли ремонту по конструктиву или нет.

Орган местного самоуправления после этого обращается в комиссию, председателем которой является заместитель губернатора региона Юрий Галдун. На основании обращения комиссия даёт в течении месяца заключение – да/нет.

В 2017 году запланирован частичный ремонт восьми объектов – будет реновировано 7 кровель в домах города и заменены внутридомовые сети по адресу Костюкова, 41 («Дом торговли»). Всего в смете на конструктив заложено 46 млн рублей.

Ещё одно нововведение касается отбора подрядных организаций. Это альтернатива закону №44 ФЗ о госзакупках.

Прежде чем выполнять на территории области капитальный ремонт, подрядная организация должна быть включена в реестр квалифицированных подрядных организаций. Это так называемый предотбор. Подрядчики обязаны выполнить установленные регламентом требования. То есть без включения в этот реестр на территории области работать они не имеют права. Хочется отметить, что прежние организации, которые трудились на территории города, практически в том же составе включены в этот реестр. Сейчас в этом списке порядка 50 подрядчиков по области – из них 11 по городу. Елена Павлова

заместитель начальника отдела жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства

В ходе пресс-тура в рамках городской «МедиаСреды» журналисты вместе с комиссией посетили дома по улицам Победы 30, Чехова 24-26, Гоголя, 39. Все эти объекты постепенно выходят на финальную стадию. Отзывы пока что только положительные, но, как подчеркнула жительница одного из домов, оценку ремонта дадут только через год – либо он развалиться, либо прослужит ещё 100 лет.

Когда капитальный ремонт в 2014 году начинался, у нас было много проблем – люди ещё не понимали, что они собственники, что это их зона ответственности. Сегодня люди очень положительно воспринимают работы по капитальному ремонту. Ко всем неудобствам и временным трудностям они относятся с пониманием. Любовь Киреева

руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ

Как в любой бочке мёда, всегда найдётся ложка дёгтя, так и в деле капитального ремонта найдутся недовольные. Чаще всего жителям не подходит выбранная дизайнерами и архитекторами колористика.

Безусловно, финансирование программы запланировано так, чтобы сборов, взносов – средств собственников хватило. За июль, февраль, апрель сбор взносов собственников составил 105,1%. Фонд прогнозирует очень хороший процент сбора, то есть порядка 109 %, и мы сможем профинансировать программу в полном объёме до конца 2017 года. Татьяна Шевченко

заместитель исполнительного директора НО «Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области»

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