В Белгороде:

Юных белгородцев приглашают на детскую велогонку

14:18
11 Мая 2017
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Соревнования «Дети на велосипеде 2017» пройдут в эту субботу, 13 мая.

В этот день в Центральном парке культуры и отдыха состоится велогонка. Регистрация начнётся в 09:30, в 10:00 – официальное открытие и в 11:00 – первый заезд. Участники будут бороться за лидерство в следующих возрастных группах: от 3,5 до 4,5 лет, от 4,5 до 6 лет, а также группы 7-8 лет, 8-10 лет и 10-12 лет.

По информации организаторов, участников события ждут подарки.

Записаться на велозаезд можно здесь. Также мальчикам и девочкам необходимо принести с собой разрешение от родителей. Более подробную информацию можно найти на официальной страничке соревнований в социальной сети «Вконтакте»


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