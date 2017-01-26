«Ярмарка на Соборной» названа лучшей новогодней ярмаркой Белгорода

16:27

В областном центре подвели итоги ежегодного конкурса «Серебряное Белогорье».

В номинации «Любимый город в праздничном наряде» за оригинальное оформление здания и прилегающей территории предприятия первое место завоевал коллектив ОАО «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова».

«Ярмарка на Соборной» (ООО «Завод Арбет») победила в номинации «Новогодняя ярмарка». Победителем в категории «Новый год встречаем вместе» победа отдана ТОС «Юго-Западный 2.2».

Самый оригинальный подход в создании и реализации праздничной программы для детей и молодёжи в образовательных учреждениях в этот раз предложил лицей № 32. А лучшее новогоднее представление, программу и массовые гуляния подготовил Дворец культуры «Энергомаш».

За лучшее праздничное оформление территории частных домов очередной год подряд первое место отдано Игорю Ходыреву (улица Корочанская, 412). Лучшее новогоднее оформление строительной площадки города организовал коллектив ООО «Трансюжстрой-ПГС».

Церемония награждения победителей конкурса намечена на середину февраля, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.