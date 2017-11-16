Яблоки и апельсины раздали на улицах Белгорода желающим бросить курить

21:57

16 ноября – Международный день отказа от курения. В честь этого в центре города прошла акция против курения «Брось сигарету – съешь витамин».

Волонтёры и организаторы призывали белгородцев отказаться от вредной привычки и взамен получить дозу витаминов в виде яблок и апельсинов.

Такие акции нужны для пропаганды здорового образа жизни среди населения. Молодёжь была в восторге, и никто из жителей города не ожидал, что об их здоровье будут заботиться в таком формате. Наталья Максина организатор акции – специалист по социальной работе Облнаркодиспансера

Когда ящики с фруктами и громкая музыка привлекли внимание горожан, всем было объявлено задание. За каждый аргумент против курения белгородец получал приз. Никто не требовал ломать свои сигареты и выбрасывать зажигалки, это была некая викторина, служащая «пищей для мозгов». Прохожие, волонтёры, студенты, организаторы наперебой говорили о вреде курения и получали за это фрукты.

На наш взгляд, смысл этой акции в том, что курильщики тратят своё здоровье на совсем не нужное дело. Поэтому мы решили не ругать их, а дать им стимул – фрукты, в которых содержится много витаминов. Пусть они задумаются, что лучше съесть апельсин и быть здоровым, чем выкурить сигарету и здоровым не быть. Сергей Гриценко ведущий специалист управления молодёжной политики и руководитель волонтёрского корпуса города

Волонтёры, помимо своей активности, привлекали внимание яркими жилетками. А собралось их немало – «Команда31», «Городская молодёжь», Ассоциация молодёжи города Белгорода, а также студенты НИУ «БелГУ» и БелГАУ.

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