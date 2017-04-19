Выставка-ярмарка «Парад профессий» в Белгороде перенесена на 13 мая

15:58

Мероприятие перенесено с 22 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, местом проведения выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий» по-прежнему останется Соборная площадь Белгорода.

Участниками по-прежнему значатся более 30 учебных заведений, включая БГИИК, Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку и свыше 30 предприятий. Гостями мероприятия станут около 3 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций области.

Начало – в 11:00.