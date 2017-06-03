Выставка скульптур Анатолия и Михаила Смелых открылась в Белгороде

10:53

Это мероприятие, которое посвящено 80-летию члена Творческого союза художников России Анатолия Смелого и 55-летию члена Союза художников России Михаила Смелого, приходило 2 июня в выставочном зале «Родина».

Скульптуры этих творцов отличаются глубоким содержанием и проработанностью изобразительно-художественной формы. Посетители выставки могли детально изучить работы, выполненные в различных видах пространственных пластических искусств: скульптура, архитектура и в новом – тремегрархе.

Этот технический вид пространственных искусств способен одной объёмной линией выражать более четырёх линейно-объёмных художественных символов.

Такие выставки в Белгороде проходят, к сожалению, крайне редко, скульпторов у нас немного, а таких целеустремлённых и постоянно разрабатывающих свою тему – единицы. Наталья Гончаренко директор выставочного зала «Родина»

Присутствовавший лично Анатолий Смелый отдал 50 лет профессии скульптора, 30 лет занимаясь каменным литьём, и 20 – научной деятельностью. Он стал автором 323 работ, из них 28 – памятники, которые установлены в России и Украине.

Выставка скульпторов продлится до 21 июня включительно.