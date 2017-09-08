Вышел в свет новый «Наш Белгород», посвящённый выборам

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Главные темы еженедельника от 8 сентября 2017 года:

– Главной темой нового номера еженедельной газеты «Наш Белгород» стали предстоящие выборы.

– Как строить карьеру и добиваться поставленных целей, белгородским студентам рассказали депутаты городского совета. Подробности — в материале «Как стать успешным».

– В лагере «Юность» прошла спартакиада Школы общественной активности. Почему энергичные пенсионеры любят спорт, читайте в новом номере газеты «Наш Белгород».

– Публикация «Горизонты содружества» расскажет о визите делегации из города Херне. Представители мэрии, члены молодёжного парламента Херне и секции «Белгород» познакомились с регионом, посетили ведущие вузы и встретились с представителями власти.

– В этом выпуске еженедельник знакомит читателей с историей преображения Белгорода. Какие изменения произошли в столице Белогорья за последние 25 лет, читайте в материале «На переломе веков».

– За полгода белгородским энергетикам удалось пресечь 143 случая нарушения охранных зон линии электропередачи, которые препятствовали эксплуатации сетей и могли спровоцировать несчастные случаи. Об этом — в тематической полосе «Общество». Здесь же узнаете текущие результаты реализации программы капитального ремонта.

– «Семейные фермы Белогорья», индекс RSBI и линейки в школах — об этих и других событиях Белгородского района расскажет традиционная страница «Новости агломерации».

– Какие товары и в каких случаях подлежат возврату и обмену? Что делать при отравлении грибами? Хотите узнать ответы на эти вопросы — поможет рубрика «Обратная связь».

– В разделе «Спорт» белгородцы смогут узнать о спортивных победах земляков.

А ещё в этом номере — свежие новости, истории городов-крепостей Царёв-Алексеев, Усёрд и Яблонов, рецепты заморозки овощей и фруктов, анонсы мероприятий, анекдоты и много другой полезной и интересной информации.