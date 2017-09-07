Вышел сентябрьский номер газеты «Вести БелГУ»

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Читайте в свежем выпуске:

– «В университете – творческая атмосфера. Здесь всё работает…», − такую оценку НИУ «БелГУ» дала министр образования и науки РФ Ольга Васильева после знакомства с университетом.

– Первый учебный день университет по традиции начал академическим шествием и торжественной линейкой. Даже дождь не смог этому помешать.

– НИУ «БелГУ» расширяет сотрудничество с партнёрами из Италии, которые предполагают реализовать совместный инвестиционный проект по развитию конноспортивной школы вуза и оздоровительного комплекса «Нежеголь».

– Университет – площадка для подготовки проектных менеджеров. С 2010 года более 4000 слушателей прошли подготовку по программам дополнительного профессионального образования и профессиональной переподготовки по управлению проектами.

– Наука: Лаборатория биотехнологии растений, тепличный комплекс и научно-образовательные проекты НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» получили высокую оценку губернатора области Евгения Савченко.

На сайте студенческого портала НИУ «БелГУ» можно познакомиться с материалами сентябрьской студенческой газеты «Nota Bene».

– Почему я выбрал БелГУ? У каждого студента свой ответ на этот вопрос. Корреспонденты «Nota Bene» собрали лишь некоторые. Но эти небольшие рассказы-штрихи создали довольно ёмкий образ.

– Если воодушевился Международной проектной школой «Пегас–2017», бери курс на «Пегас-2018». Корреспондент «Nota Bene» рассказывает о насыщенных и таких запоминающихся днях школы.

– Международная летняя языковая школа в этом году отметила свой первый юбилей – пять лет. За это время повысили свой уровень владения иностранными языками – английским, испанским и немецким – более 800 студентов. Корреспондент «NB» рассказывает об участии в одном из заездов.

– Сегодня у студентов университета есть отличная возможность обучения в России и европейских странах. Первооткрывателем этой программы стала студентка института экономики Наталья Колесникова. Она получила двойной диплом: БелГУ и университета Сержи-Понтуаз (Франция) и сейчас работает в Париже. Об этом она рассказывает в интервью «Nota Bene».

– Каждый год молодёжные форумы России открывают двери для тех, кто хочет прожить свои студенческие годы ярко и собрать огромный багаж эмоций и впечатлений на всю жизнь. Студенты нашего университета стали участниками некоторых из них.