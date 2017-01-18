Ввести курс гуманитарных дисциплин в вузах предложили на собрании Общества русской словесности в Белгороде

18:26

Заседание Белгородского Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) состоялось сегодня, 18 января, на базе НИУ «БелГУ».



На нём обсудили проблемы сохранения русского языка и его преподавание в вузах.

Собрание началось с пения тропаря в честь Крещения.

Символично, что наше собрание проходит в Крещенский сочельник, которые предваряет великий праздник, носящий несколько названий: Крещение Господне, Богоявление и Просвещение. Последнее название как нельзя лучше определяет суть нашего сегодняшнего собрания, потому что просвещение как благословение на труды, как наше соработничество Богу в областях, которые мы определили на собрании Общества русской словесности, является главным для нас. Мы собрались здесь, чтобы обсудить план наших усилий на предстоящий год. Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский

Филологи и писатели озвучили на заседании проблемы сохранения русского языка и предложили пути их решения: чтение классической отечественной литературы и изучение истории, обмен книгами, занятия с учащимися, которые проводят поэты и писатели, публикации в прессе литературных произведений, увеличение количества просветительских программ в СМИ.

Национальный язык воссоздаёт неповторимый облик, характер народа, он передаёт тот культурный генофонд, сохранить который может нация, уважающая себя и стремящаяся к саморазвитию и самоутверждению в мире. В русском языке воплотилась наша национальная суть. Русский язык отразил в себе историю, особенности жизни, хозяйственное устройство русского народа, своеобразие климата и природы. Сегодня, к сожалению, с русским языком происходят не самые приятные вещи: перенасыщение речи американизмами, обилие жаргонной лексики, нарушение нормального темпа и интонационного рисунка речи. Главное, что у нас есть база, на которой можно этому противостоять – наша великая классическая литература. Надежда Рожкова

сопредседатель Общества русской словесности, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки

С уникальным предложением выступил ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Он отметил, что в школах исчезла предметная подготовка, нацеленная на получение знаний в разных сферах, а не только изучение тех предметов, которые выпускнику придётся сдавать в форме ЕГЭ. Поэтому он считает необходимым на всех факультетах вуза ввести единый курс гуманитарных дисциплин, включающий изучение отечественной культуры, литературы, истории.

Если бы мы в порядке эксперимента, необязательно во всех университетах страны, где-то в каких-то вузах стали вводить курс гуманитарных дисциплин с отечественной культурой. Если им сложно читать Достоевского и Толстого в школе, пусть они вернутся к ним в студенческие годы. Воспитание патриотизма, на мой взгляд, – это подлинное знание своей истории и литературы. Алексей Варламов

ректор Литературного института имени А. М. Горького

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин поддержал такое предложение коллеги и сказал, что университет займётся разработкой соответствующей программы. Станет ли Белгородский государственный университет первым в России, который введёт такой курс в свою программу, пока неизвестно.

В заседании участвовали ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, писатель Евгений Водолазкин, старший научный сотрудник отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН Татьяна Руди, а также писатели, учёные, преподаватели школ, вуза и представители духовенства.

Напомним, что Белгородское Общество русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) было создано в регионе в апреле прошлого года, спустя несколько месяцев после создания всероссийского такого общества.

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