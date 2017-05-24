Второй форум университетов стран Шанхайской организации сотрудничества открылся в Белгороде
Он пройдёт с 24 по 26 мая на базе НИУ «БелГУ».
Его участниками стали 30 делегаций из вузов России и зарубежья, в том числе все университеты Белгородской области и 11 высших учебных заведений из стран-участниц ШОС: Катая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В качестве наблюдателя на мероприятии присутствует делегация из Ирана.
Это третье мероприятие в рамках Шанхайской организации содружества, которое третий год подряд проходит на нашей площадке. С точки зрения руководства университета, мы видим результат – расширение сотрудничества с российскими и зарубежными университетами, которые входят в эту организацию. Это проявляется в увеличении количества образовательных программ, числа студентов как с нашей стороны, так с ближнего и дальнего зарубежья, которые по программам академического обмена в течение года обучаются у нас или за рубежом. Главный эффект – более широкие возможности для развития научного, культурного сотрудничества между нашими университетами, а значит, и нашими народами.
Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»
В рамках программы форума будут обсуждаться направления сотрудничества в сфере образования, науки, культурного обмена. Для этого запланированы круглые столы и семинары.
Польза форума – это объединение всех народов, межкультурный диалог со студентами Таджикистана и других стран-участников ШОС. Также мы ожидаем, что на круглом столе будут обсуждены некоторые экономические темы стран ШОС, а также политическая ситуация.
Назрихуджа Сайдалиев
студент Алтайского государственного университета, участник II Молодёжного форума университетов стран Шанхайской организации сотрудничества (Таджикистан)
От этого форума мы ожидаем максимальное количество позитивный результатов: запуск программы «Молодёжной карты ШОС», которую представляют организаторы, сотрудничество в области качества образования студентов, науки и инноваций, сотрудничество в области защиты прав студентов. Очень большой спектр работы, которой сегодня могли бы заниматься вместе студенческие и молодёжные организации.
Олег Цапко
председатель Всероссийского студенческого союза
Одной из важных задач форума является обсуждение международного проекта «Молодёжная карта ШОС», а также презентация заключительной версии этого проекта. Обсуждать его будут сами потенциальные участники – молодые учёные и студенты из стран ШОС. «Молодёжная карта ШОС» предусматривает расширение академической мобильности и создание условий для реализации молодёжных проектов.
Это большой уникальный проект, который был инициирован российской стороной. Это большая международная программа, которая заключается в том, чтобы мотивировать молодых людей на путешествия в рамках Шанхайской организации сотрудничества: ездить в Индию, Китай, Шри-Ланку. Сейчас в ШОС фактически участвуют 18 стран. Наша задача – создать инструмент, который позволяет молодому участнику этой программы ездить как минимум раз в год со скидкой 70 %, а то и вовсе бесплатно.
Алексей Карпенко
руководитель секретариата Молодёжного совета ШОС
По словам Алексея Карпенко, Владимир Путин ещё в 2015 году на Саммите глав государств оценил эту идею положительно. Молодёжный совет ШОС рассчитывает, что участниками программы «Молодёжная карта ШОС» в России в течение двух лет станут около миллиона человек. Пилотный проект будет запущен этой осенью в Красноярске и Республике Башкортостан. Кроме того, планируется, что эта карта станет удостоверением участника универсиады 2019 года.
Вопрос востребованности – в наполнении. Если эта карта станет тем механизмом, который позволит студентам накапливать баллы, путешествовать и конвертировать это на пользу студенту, то эта карта «выстрелит» и станет классным механизмом для работы. Она должна быть конкурентоспособна с похожими программами и картами лояльности.
Олег Цапко
председатель Всероссийского студенческого союза
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в этом году исполнится 16 лет. Она практически включает в себя полмира, с точки зрения населения, и одну шестую часть Евразии. По словам Алексея Карпенко, в этом году к ШОС возможно присоединится Индия и Пакистан.
Это мой первый визит в Россию и в ваш университет, хотя я уже пятый раз участвую в подобных форумах. Я считаю, что такие мероприятия важны для развития сотрудничества стран ШОС прежде всего в области образования. Иран находится в процессе вступления в число участников стран ШОС. Поэтому я сейчас здесь, и для меня это прекрасная возможность установить контакты на уровне студенческих и экспертных обменов. Важно построить надлежащую инфраструктуру для установления таких контактов. Я предвкушаю результаты данного мероприятия.
Хамидреза Азизи
научный сотрудник Центра изучения Евразии университета имени Шахида Бехешти из Тегерана (Исламская Республика Иран)
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