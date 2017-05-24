Второй форум университетов стран Шанхайской организации сотрудничества открылся в Белгороде

15:07

Он пройдёт с 24 по 26 мая на базе НИУ «БелГУ».

Его участниками стали 30 делегаций из вузов России и зарубежья, в том числе все университеты Белгородской области и 11 высших учебных заведений из стран-участниц ШОС: Катая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В качестве наблюдателя на мероприятии присутствует делегация из Ирана.

Это третье мероприятие в рамках Шанхайской организации содружества, которое третий год подряд проходит на нашей площадке. С точки зрения руководства университета, мы видим результат – расширение сотрудничества с российскими и зарубежными университетами, которые входят в эту организацию. Это проявляется в увеличении количества образовательных программ, числа студентов как с нашей стороны, так с ближнего и дальнего зарубежья, которые по программам академического обмена в течение года обучаются у нас или за рубежом. Главный эффект – более широкие возможности для развития научного, культурного сотрудничества между нашими университетами, а значит, и нашими народами. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

В рамках программы форума будут обсуждаться направления сотрудничества в сфере образования, науки, культурного обмена. Для этого запланированы круглые столы и семинары.

Польза форума – это объединение всех народов, межкультурный диалог со студентами Таджикистана и других стран-участников ШОС. Также мы ожидаем, что на круглом столе будут обсуждены некоторые экономические темы стран ШОС, а также политическая ситуация. Назрихуджа Сайдалиев

студент Алтайского государственного университета, участник II Молодёжного форума университетов стран Шанхайской организации сотрудничества (Таджикистан) Смотреть галерею (10 фото)

От этого форума мы ожидаем максимальное количество позитивный результатов: запуск программы «Молодёжной карты ШОС», которую представляют организаторы, сотрудничество в области качества образования студентов, науки и инноваций, сотрудничество в области защиты прав студентов. Очень большой спектр работы, которой сегодня могли бы заниматься вместе студенческие и молодёжные организации. Олег Цапко

председатель Всероссийского студенческого союза

Одной из важных задач форума является обсуждение международного проекта «Молодёжная карта ШОС», а также презентация заключительной версии этого проекта. Обсуждать его будут сами потенциальные участники – молодые учёные и студенты из стран ШОС. «Молодёжная карта ШОС» предусматривает расширение академической мобильности и создание условий для реализации молодёжных проектов.

Это большой уникальный проект, который был инициирован российской стороной. Это большая международная программа, которая заключается в том, чтобы мотивировать молодых людей на путешествия в рамках Шанхайской организации сотрудничества: ездить в Индию, Китай, Шри-Ланку. Сейчас в ШОС фактически участвуют 18 стран. Наша задача – создать инструмент, который позволяет молодому участнику этой программы ездить как минимум раз в год со скидкой 70 %, а то и вовсе бесплатно. Алексей Карпенко

руководитель секретариата Молодёжного совета ШОС

По словам Алексея Карпенко, Владимир Путин ещё в 2015 году на Саммите глав государств оценил эту идею положительно. Молодёжный совет ШОС рассчитывает, что участниками программы «Молодёжная карта ШОС» в России в течение двух лет станут около миллиона человек. Пилотный проект будет запущен этой осенью в Красноярске и Республике Башкортостан. Кроме того, планируется, что эта карта станет удостоверением участника универсиады 2019 года.

Вопрос востребованности – в наполнении. Если эта карта станет тем механизмом, который позволит студентам накапливать баллы, путешествовать и конвертировать это на пользу студенту, то эта карта «выстрелит» и станет классным механизмом для работы. Она должна быть конкурентоспособна с похожими программами и картами лояльности. Олег Цапко

председатель Всероссийского студенческого союза

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в этом году исполнится 16 лет. Она практически включает в себя полмира, с точки зрения населения, и одну шестую часть Евразии. По словам Алексея Карпенко, в этом году к ШОС возможно присоединится Индия и Пакистан.

Это мой первый визит в Россию и в ваш университет, хотя я уже пятый раз участвую в подобных форумах. Я считаю, что такие мероприятия важны для развития сотрудничества стран ШОС прежде всего в области образования. Иран находится в процессе вступления в число участников стран ШОС. Поэтому я сейчас здесь, и для меня это прекрасная возможность установить контакты на уровне студенческих и экспертных обменов. Важно построить надлежащую инфраструктуру для установления таких контактов. Я предвкушаю результаты данного мероприятия. Хамидреза Азизи

научный сотрудник Центра изучения Евразии университета имени Шахида Бехешти из Тегерана (Исламская Республика Иран)

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