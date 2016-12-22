Всероссийский проект по продвижению внутреннего туризма охватит Белгород

17:44

Областной центр включён в календарь мероприятий воркшопа «Родные просторы 2017».

Проект организован для профессионалов туристской отрасли и проводится под эгидой Российского союза туриндустрии и Федерального агентства по туризму. Его целью является продвижение внутреннего, въездного и культурно-познавательного туризма.

Участниками воркшопа «Родные просторы 2017» могут стать региональные принимающие туроператоры, представители туристических сервисов онлайн-бронирования, рекреационно-развлекательных и гостиничных комплексов. Каждый оператор представляет только свой регион, чтобы в полном объёме рассказать о ресурсах своего края и готовом турпродукте.

Личное общение поможет создать прямой диалог между участниками из разных регионов и позволит увеличить спрос на туры по России.

В рамках мероприятий проекта пройдут специальные семинары по культурно-познавательному, образовательному и рекреационному туризму.

Воркшоп стартует 30 января 2017 года в Москве. Всего он охватит 41 город и продлится 47 дней. Завершит поездки Волгоградская область 17 марта.

В Белгородскую область участники проекта приедут из Курска. Семинар в областном центре запланирован на 16 февраля 2017 года. На следующий день гости отправятся в Воронеж.

Узнать подробнее о проекте и условиях участия и оставить заявку можно здесь.