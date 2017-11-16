В Белгороде:

Всероссийский юридический диктант в Белгороде напишут 9 декабря

12:06
16 Ноября 2017
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Так организаторы события — Ассоциация юристов России — хотят повысить юридическую грамотность граждан.

Диктант пройдёт одновременно на всех площадках страны, начало – в 10:00 по Москве.

Принять участие могут все жители России старше 13 лет. Россияне смогут узнать, насколько хорошо они ориентируются в законах и юридической терминологии, послушать лекции по праву, встретиться со знаменитыми юристами.

На мероприятии появятся несколько губернаторов, председатель АЮР и экс-премьер-министр РФ Сергей Степашин, председатель правления АЮР Владимир Груздев, ректор МГЮА Виктор Блажеев, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

Проанализировав итоги тестирования, юристы составят рекомендации по изменению учебных программ школ и вузов, сообщается на сайте ассоциации.

Ранее региональное отделение ассоциации открыло в Белгороде центр юридической помощи, где бесплатно консультируют льготников.

Как рассказали ИА «Бел.Ру» в региональном отделении Ассоциации юристов России, в Белгороде диктант пройдёт 9 декабря в 10:00, но площадки для его проведения ещё согласовываются.


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