Всероссийский экофестиваль «Вместе ярче» пройдёт в Белгороде

12:03

Семейный праздник состоится 23 сентября в Центральном парке культуры и отдыха.

Белгородцы увидят научно-популярные шоу и выставку энергоэффективного оборудования, посетят лекции и мастер-классы.

Всё это должно мотивировать граждан бережнее относиться к ресурсам планеты, вести энергосберегающий образ жизни и пользоваться соответствующими технологиями.

Фестиваль проводится в разных городах России, в Белгороде — второй раз. В 2017 году он стал частью XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, сообщает департамент ЖКХ Белгородской области.