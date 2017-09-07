В Белгороде:

Всероссийский экофестиваль «Вместе ярче» пройдёт в Белгороде

12:03
07 Сентября 2017
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Семейный праздник состоится 23 сентября в Центральном парке культуры и отдыха.

Белгородцы увидят научно-популярные шоу и выставку энергоэффективного оборудования, посетят лекции и мастер-классы.

Всё это должно мотивировать граждан бережнее относиться к ресурсам планеты, вести энергосберегающий образ жизни и пользоваться соответствующими технологиями.

Фестиваль проводится в разных городах России, в Белгороде — второй раз. В 2017 году он стал частью XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, сообщает департамент ЖКХ Белгородской области.

 


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