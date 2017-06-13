Временно без электроэнергии в Белгороде останутся несколько улиц и переулков

17:40

Это связано с ремонтом оборудования подстанций Белгородских электросетей.

Планируется, что электроэнергию отключат 16 июня в 09:00. В числе объектов, которых на несколько часов оставят без электроэнергии, – храм на улице Студенческой, 2б, переулки второй, третий и четвёртый Новый, а также второй, третий, четвёртый Индустриальный переулки и другие.

Посмотреть подробный список улиц и переулков, которые отключат от электроснабжения, можно здесь.