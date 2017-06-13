Впервые в России самолёт поднял в небо над Белгородом флаг площадью 300 квадратов

16:02

Такое поздравление с Днём России получили жители города от региональной Федерации планерного спорта и Федерации воздухоплавания Белогорья.

Идею создать уникальный флаг России, который можно было бы поднять в небо за самолётом, Вадим Радченко и Владислав Александров вынашивали несколько месяцев. Для флага была выбрана уникальная лёгкая и очень прочная нейлоновая ткань и придуманы специальные крепления к самолёту.

Сшил его пилот Федерации воздухоплавания Белогорья Валерий Афанасьев. Его размер составил 6 на 50 м, площадь – 300 м². Это самый большой флаг в России, который когда-либо поднимали с помощью самолёта.

Флаг России взмыл в небо 12 июня, в День России, за самолётом Як-12м, управлял им Алексей Белашов. Стартовал он в посёлке Комсомольский Белгородского района, пролетел над посёлком Майский, микрорайоном Улитка, посёлком Дубовое, водохранилищем, БГТУ им. В. Г. Шухова, диорамой, УСК Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ», а затем через аэропорт улетел в Томаровку.

После приземления самолёта в небо над Белгородом вместе с флагом России поднялся аэростат в виде сердца, который пролетел над Ботаническим садом, аэропортом и посёлком Новосадовый.

Напомним, ранее белгородцев поздравили с праздником огромной парящей георгиевской ленточкой размером 70 на 4,5 м.

Фото Федерации воздухоплавания Белогорья