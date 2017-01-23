В Белгороде:

Возведение домов вблизи аэродрома в Белгороде частично согласовали застройщики

16:40
23 Января 2017
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Это позволит им продолжать работы по строительству жилья.

Ранее транспортная прокуратура установила, что неподалёку от аэродрома в областном центре строятся жилые дома и другие объекты. Возведение построек не прошло положенного согласования с собственником аэродрома.

В отношении семи застройщиков прокуратура возбудила административные дела. Общая сумма штрафов составила 1,860 млн рублей.

Позднее три застройщика получили у собственника аэродрома формальное разрешение на возведение домов, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

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