Во-первых, набережная Везёлки – считают белгородцы

11:48

Жители областного центра интернет-голосованием определили места, требующие скорейшего благоустройства.

Итоги голосования «Внеси своё предложение по формированию современной городской среды!» обнародовала пресс-служба мэрии Белгорода.

Нужно было определить, в благоустройство какой территории следует инвестировать 100 млн рублей. Своё мнение можно было высказать с 17 марта по 10 апреля 2017 года.

65 % горожан считают, что в первую очередь властям следует заняться приведением в порядок набережной Везёлки. Ещё 16 % проголосовавших высказались за благоустройство парка Южный (он находится между улицами Королёва и Мокроусова). 10 % выбрали парк Памяти (Гагарина).

Также голоса были отданы за парк Ленина, территорию бывшего зоопарка, сквер на бульваре Юности, территорию Дворца детского творчества.