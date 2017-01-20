В Белгороде:

Водителей Белгородской области предупреждают об ухудшении погоды

13:29
20 Января 2017
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20 и 21 января в регионе ожидается снег. 

Такие данные приводит gismeteo.ru. Температура воздуха в субботу, 21 января, ночью составит – 4 °C, днём столбик термометра опустится до -1 °C. При этом в течение всех суток будет идти снег. Скорость ветра при этом будет достигать 10 м/с.

Синоптики ожидают, что утро воскресенья будет ясным и солнечным. Температура ночью достигнет отметки -5 °C, а днём похолодает до -7.

Об изменении погоды в регионе сообщает и Госавтоинспекция Белгородской области. Она советует водителям соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

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