Водителей Белгородской области предупреждают об ухудшении погоды

13:29

20 и 21 января в регионе ожидается снег.

Такие данные приводит gismeteo.ru. Температура воздуха в субботу, 21 января, ночью составит – 4 °C, днём столбик термометра опустится до -1 °C. При этом в течение всех суток будет идти снег. Скорость ветра при этом будет достигать 10 м/с.

Синоптики ожидают, что утро воскресенья будет ясным и солнечным. Температура ночью достигнет отметки -5 °C, а днём похолодает до -7.

Об изменении погоды в регионе сообщает и Госавтоинспекция Белгородской области. Она советует водителям соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.