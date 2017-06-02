Водитель грузовика столкнулся сразу с двумя автоледи на иномарках в Белгороде

10:13

Авария случилась 1 июня в начале девятого утра на перекрёстке улиц Студенческой и Калинина в областном центре.

37-летний водитель грузовичка Foton двигался в направлении улицы Калинина со стороны северо-восточного обхода Белгорода. Сначала он столкнулся с Mazda, которой управляла 38-летняя женщина. Её автомобиль двигался по улице Студенческой в направлении улицы Садовой. Затем в аварию попала и 51-летняя женщина за рулём Honda. Пострадала в столкновении водитель автомобиля Mazda, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления МВД