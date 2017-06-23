Вниманию автомобилистов: начинается масштабная реконструкция Белгородского проспекта и проспекта Славы
Ремонтировать дорожное полотно будут по ночам.
По информации пресс-службы мэрии, на текущей неделе начнут капитально ремонтировать два проспекта: Белгородский и Славы. При этом перекрывать их не будут, так как на них высокая интенсивность движения. Срезать верхний слой асфальта рабочие будут поздним вечером и ночью.
К реконструкции Белгородского проспекта планируют приступить уже сегодня вечером, 23 июня. На участке дороги от улицы Белгородского полка до проспекта Богдана Хмельницкого старый асфальт заменят на многослойный асфальтобетон. Срок окончания работ – 18 августа.
На проспекте Славы ремонт начнётся вечером 24 июня. В районе железнодорожного вокзала уложат многослойный асфальт. Длина дорожного полотна составит около двух км. Закончить работы планируют к первым числам августа.
26 июня на улице Орлова приступят к обустройству тротуара протяжённостью более 3,5 км.