Вниманию автомобилистов: начинается масштабная реконструкция Белгородского проспекта и проспекта Славы

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Ремонтировать дорожное полотно будут по ночам.

По информации пресс-службы мэрии, на текущей неделе начнут капитально ремонтировать два проспекта: Белгородский и Славы. При этом перекрывать их не будут, так как на них высокая интенсивность движения. Срезать верхний слой асфальта рабочие будут поздним вечером и ночью.

К реконструкции Белгородского проспекта планируют приступить уже сегодня вечером, 23 июня. На участке дороги от улицы Белгородского полка до проспекта Богдана Хмельницкого старый асфальт заменят на многослойный асфальтобетон. Срок окончания работ – 18 августа.

На проспекте Славы ремонт начнётся вечером 24 июня. В районе железнодорожного вокзала уложат многослойный асфальт. Длина дорожного полотна составит около двух км. Закончить работы планируют к первым числам августа.

26 июня на улице Орлова приступят к обустройству тротуара протяжённостью более 3,5 км.