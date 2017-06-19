Власти Белгорода устроят для школьных выпускников фейерверк

13:44

Городской праздник, посвящённый выпускному, намечен на 24 июня.

Торжества в учреждениях, как ожидается, начнутся в полдень и завершатся к шести вечера. После этого участников праздника приглашают на площадь перед спорткомплексом Светланы Хоркиной Белгородского госуниверситета. Здесь мероприятия стартуют в 19 часов. В них будут задействованы более полутора тысяч выпускников, учителя, представители администрации школ, городских властей.

Свыше 200 выпускников городских школ в этот день получат медали. Чтобы поощрить лучших школьников, мэрия областного центра выделила деньги – каждому из них полагается 5000 рублей.

На празднике планируется провести капустники, фотосессии, прогулки по городу. Развлекать участников торжества будут лучшие творческие коллективы города. Организаторы обещают дискотеку, конкурс по выбору королевы и короля выпускного, школьный вальс. Для гостей вечера выступит группа «Маяковский».

Окончится праздник фейерверком в десять часов вечера, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.