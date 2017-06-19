В Белгороде:

Власти Белгорода устроят для школьных выпускников фейерверк

13:44
19 Июня 2017
300
0

Городской праздник, посвящённый выпускному, намечен на 24 июня.

Торжества в учреждениях, как ожидается, начнутся в полдень и завершатся к шести вечера. После этого участников праздника приглашают на площадь перед спорткомплексом Светланы Хоркиной Белгородского госуниверситета. Здесь мероприятия стартуют в 19 часов. В них будут задействованы более полутора тысяч выпускников, учителя, представители администрации школ, городских властей.

Свыше 200 выпускников городских школ в этот день получат медали.  Чтобы поощрить лучших школьников, мэрия областного центра выделила деньги – каждому из них полагается 5000 рублей.

На празднике планируется провести капустники, фотосессии, прогулки по городу. Развлекать участников торжества будут лучшие творческие коллективы города. Организаторы обещают дискотеку, конкурс по выбору королевы и короля выпускного, школьный вальс. Для гостей вечера выступит группа «Маяковский».

Окончится праздник фейерверком в десять часов вечера, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

8248
Тушёнка, сосиски, колбаса и сливочное масло не прошли проверку качества в Белгородской области
7698
Шесть имён лучших врачей занесли на Аллею Славы в Белгороде
7666
Полиция ведёт расследование по делу белгородского «Робинзона»
7287
Одна из пропавших девочек найдена в Старом Осколе
5727
Две девочки-подростка с разницей в один день пропали в Старом Осколе
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика