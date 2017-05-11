Власти Белгорода хотят добиться повышения средней зарплаты на производстве на 10 %

12:06

Планы администрации указаны в постановлении за подписью мэра Константина Полежаева.

В частности, ожидается повышение средней зарплаты организаций производственных видов экономической деятельности не меньше чем на 10 %. Минимальный размер оплаты труда, как запланировано, будет установлен на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения региона.

Средняя зарплата работников организаций внебюджетного сектора экономики, а также заключивших трудовой договор с ипэшниками, должна вырасти до уровня не ниже 22 тыс. рублей.

Также мэрия продолжит мониторить предприятия и организации города, в которых средняя зарплата не дотягивает до 22 тыс. рублей.