Владимир Мерзликин назначен заместителем руководителя аппарата администрации Белгорода

14:33

К новым обязанностям бывший руководитель управления молодёжной политики приступит с 1 февраля 2017 года.

В числе других важных назначений – новый руководитель управления капитального строительства. Эту должность займёт Евгений Ивахненко. Ранее он с 2006 по 2009 годы возглавлял аналогичное управление в правительстве Белгородской области.

А начальником управления экономического развития и инвестиций назначена Ольга Бочарова, которая до этого работала в должности председателя комитета экономического развития Шебекинского района, сообщает пресс-служба администрации города Белгорода.