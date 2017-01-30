В Белгороде:

Владимир Мерзликин назначен заместителем руководителя аппарата администрации Белгорода

14:33
30 Января 2017
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К новым обязанностям бывший руководитель управления молодёжной политики приступит с 1 февраля 2017 года. 

В числе других важных назначений – новый руководитель управления капитального строительства. Эту должность займёт Евгений Ивахненко. Ранее он с 2006 по 2009 годы возглавлял аналогичное управление в правительстве Белгородской области.

А начальником управления экономического развития и инвестиций назначена Ольга Бочарова, которая до этого работала в должности председателя комитета экономического развития Шебекинского района, сообщает пресс-служба администрации города Белгорода.

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