Владимир Путин дал открытый урок школьникам Белгорода

16:14

В рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» для старшеклассников 24 городов России устроили прямую линию с президентом посредством видеосвязи.

Форум «ПроеКТОриЯ» проходит с 1 по 4 сентября в Ярославле уже в пятый раз. Лекции и мастер-классы для школьников начались в 9 утра. Перед ними выступили потенциальные работодатели – главы «РЖД», «Росатома», концерна «Алмаз-Антей». О космических технологиях рассказали с МКС лётчики-космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин. Связь с ними, как и для всего форума, организовал «Ростелеком» – его президент также сделал доклад о достижениях и требованиях к специалистам в эпоху цифровой экономики.

В числе 500 школьников в Ярославль отправились шесть учащихся из Белгорода и Старого Оскола. Другие талантливые ребята приняли участие в открытом уроке, организованном в гимназии № 3 1 сентября. Одним из них стал ученик девятого лицея Александр Цурупа.

В 11-м классе нам предстоит серьёзный выбор, по какому пути двигаться в жизни дальше. На этом форуме выпускники могут увидеть те проекты, над которыми наши специалисты будут работать в ближайшем будущем, и выбрать для себя перспективное направление. Для меня космос и другие проекты слишком далеки, я хочу пойти в высокотехнологичную инженерию, чтобы решать более насущные проблемы нашей страны. Александр Цурупа выпускник лицея №9

Десятиклассник Михаил Слинков впервые столкнулся с такими возможностями.

Новые технологии помогут и в образовательном процессе, и просто в беседах умных людей со школьниками. Это стимулирует к развитию. Я как раз хочу очень попробовать себя в проектах по освоению дальнего космоса. Михаил Слинков

Открытый урок получил название «Россия, устремлённая в будущее». Открывая его, Владимир Путин рассказал о том, что не все народы смогли пройти испытание временем в тысячу лет.

Новые поколения приходят на фундамент, созданный предыдущими. Ваша задача – сделать принципиально новый шаг. Есть страны с большим населением, с лучшими технологиями, но «внутренний ядерный реактор» помогает нам двигаться вперёд. Владимир Путин

Школьники представили свои проекты в кибертехнологиях, освоении дальнего космоса, создании беспилотников и других. Самые отличившиеся молодые учёные заключили свои первые трудовые договоры.