Видеокамеры во дворах, на остановках, в подвалах и на чердаках могут появиться в Белгороде

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Этот вопрос рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития систем АПК «Безопасный город».

Предполагается, что дополнительные видеосистемы на территории областного центра будут следить за безопасностью горожан на пешеходных переходах и во дворах. Как сообщает пресс-служба мэрии, подобные видеокамеры есть на остановке «Космос». До конца этого года в Белгороде появится ещё 15 видеосистем на остановочных пунктах.

Кроме того, камеры с датчиками движения установят на чердаках и в подвалах многоквартирных домов. Там, по мнению специалистов, они нужны для того, чтобы предотвратить террористические угрозы. Эти же камеры должны оградить названные помещения от посещения подростками.

Недостаточно просто установить камеры, важно ещё найти грамотные варианты их обслуживания, как технические, так и финансовые. Многие жители боятся, что на них лягут дополнительные финансовые обязательства, мы ищем источники финансирования среди представителей бизнеса. Для нас главное – обеспечение безопасности граждан. Виктор Баранов

начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода

Спецслужбы намерены получить доступ к системам видеонаблюдения, которые установлены в детских оздоровительных лагерях, на городских пляжах, железнодорожном вокзале и пожароопасных объектах. Также они подключатся к системе GPS-мониторинга пассажирского и общественного транспорта. Это будет сделано для того, чтобы в экстренном случае точно определить местонахождение конкретного автобуса.

Информация с камер будет поступать в ЕДДС Белгорода. Чтобы хранить видеозаписи, в ведомстве купят новое оборудование.