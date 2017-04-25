В Белгороде:

Весеннее обострение: голый белгородец бросался с ножом на автомобили

14:57
25 Апреля 2017
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Инцидент произошёл 23 апреля на улице Котлозаводской областного центра. Мужчина в костюме Адама выбежал на проезжую часть и стал нападать на машины.

Со слов очевидцев, несколько машин реально пострадали от нападения неизвестного – транспортные средства были поцарапаны ножом. Некоторые жители пытались остановить «спринтера», кидая в него камни.

Проезжавший мимо водитель запечатлел этот момент на видеорегистратор, выложив затем  видео в сообщество «Авто Белгород». Ролик уже набрал десятки тысяч просмотров, а голый мужчина стал практически звездой. Однако сейчас он находится на обследовании, которое поможет установить причины такого неординарного поведения. По факту инцидента проводится проверка.

Видео из сообщества «Авто Белгород»

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