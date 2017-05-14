Велопарад из 400 велосипедистов проехал по улицам Белгорода

22:06

Традиционное массовое открытие велосезона состоялось 14 мая, на две недели раньше общероссийского.

В 2017 году велоколонна в сопровождении машин ГИБДД и скорой помощи стартовала от Центра молодёжных инициатив. Организаторы немного изменили планируемый маршрут: от ЦМИ участники проехали по проспекту Богдана Хмельницкого, затем по улице Красноармейской до кольца на Спутнике и вернулись в центр – к проспекту Славы и улице Попова. Финишировали велосипедисты в парке Победы.

Стоит отметить, что специально для велопарада по маршруту движения была организована «зелёная волна», то есть дороги были свободны. Велоколонна, состоящая примерно из 400 велосипедистов, растянулась на несколько километров. Длина маршрута составила порядка 12 км.

Фото автора и группы «Велопарад | Белгород» в социальной сети «ВКонтакте»