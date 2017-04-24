Веганы Белгорода соберутся 27 апреля на овощной вечер

17:00

Участников встречи ждут мастер-классы по кулинарии и рукоделию.

Тематический вечер Vegan party соберёт всех, кем движет любовь к природе, окружающему миру и его обитателям, кто остановил свой выбор на растительной пище.

На мероприятии можно найти единомышленников, узнать больше о вегетарианстве, стать участником мастер-класса по приготовлению растительной пищи и научиться плести мандалы, а также послушать индийскую музыку и лекции знающих и разбирающихся в вег-культуре.

Овощной вечер организован БРОО «Новое Поколение» и пройдёт 27 апреля по адресу:

пр. Богдана Хмельницкого, 133в. Начало – в 19:30.