В Белгороде:

Веганы Белгорода соберутся 27 апреля на овощной вечер

17:00
24 Апреля 2017
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Участников встречи ждут мастер-классы по кулинарии и рукоделию.

Тематический вечер Vegan party соберёт всех, кем движет любовь к природе, окружающему миру и его обитателям, кто остановил свой выбор на растительной пище.

На мероприятии можно найти единомышленников, узнать больше о вегетарианстве, стать участником мастер-класса по приготовлению растительной пищи и научиться плести мандалы, а также послушать индийскую музыку и лекции знающих и разбирающихся в вег-культуре.

Овощной вечер организован БРОО «Новое Поколение» и пройдёт 27 апреля по адресу: 
пр. Богдана Хмельницкого, 133в. Начало – в 19:30.

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