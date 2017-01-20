Вакцинацию пернатых от птичьего гриппа начали в зоопарке Белгорода

14:13

Меры предосторожности применяются в связи с распространением вируса в различных регионах страны.

Эпизоотическая ситуация на территории России ухудшилась в части, касающейся вируса птичьего гриппа. Это особо опасное заболевание, которое может передаваться и человеку.

Главный метод профилактики птичьего гриппа – строгое соблюдение санитарных правил. Инфекция может заноситься в регион посредством залётной птицы – это воробьи, галки, голуби. Опасность представляют перелётные птицы. Также вирус способен передаваться через корм, через тушки птиц, идущие на продажу.

Такое заболевание получила Воронежская область. Наши коллеги провели очень большую и неприятную работу – уничтожили практически всю птицу, которая находилась в воронежском зоопарке. Мы приняли решение приобрести вакцину, чтобы закрыть территорию Белгородской области от заноса инфекции. Алексей Хмыров

начальник управления ветеринарии Белгородской области

Для вакцинации в первую очередь были выбраны места массового содержания птицы. Это белгородский и старооскольский зоопарки, санаторий Красиво, грайворонский частный зоопарк Сергея Корниенко. Только в последнем содержится порядка 50 различных видов птиц. В общей сложности поголовье птиц в этих учреждениях составляет 2,5-3 тыс. голов.

Профилактика проводится с помощью зарегистрированной отечественной вакцины. Она вводится внутримышечно. Иммунитет приобретается в течение трёх недель и действует в течение года.

Сегодня в белгородском зоопарке вакцину получили представители семейства куриных. Весь процесс вакцинации в регионе займёт 7-10 дней.

На крупных птицеводческих предприятиях области среднемесячная посадка птицы составляет порядка 51 млн голов. Задача контролирующих органов – оградить это поголовье от заноса любых инфекций. Вакцинация на промпредприятиях не проводится. Однако особое внимание специалисты уделяют мерам санпрофилактики.

В личных подсобных хозяйствах региона содержится около 2,2 млн голов птицы. Специалисты поясняют людям, что главный способ уберечь хозяйство от опасной инфекции – отделить домашнюю птицу от дикой. Корма должны быть проварены. Это вполне можно делать в домашних условиях. Желательно ограничить посещение птичников посторонними людьми.

С птичьим гриппом мы боролись и раньше. Это уже не первая вакцинация. На новом месте в зоопарке открытый водоём, поэтому встречается много перелётной птицы. Прилетают подкормиться, даже несмотря на близость хищной птицы. Николай Белов

директор Белгородского зоопарка

Как отмечает руководитель зоопарка, вакцина будет введена лишь тем птицам, которые имеют непосредственный контакт с дикими сородичами. Для других видов необходимости в вакцинации нет. К тому же для пернатых пациентов ветеринаров процесс вакцинации чреват стрессом.

Чем меньше трогаешь птицу, тем более комфортно она себя чувствует. Но иногда это просто необходимо. Прилагаем все усилия, чтобы сберечь птицу. Всего в зоопарке содержится 158 особей птицы. Из них будет прививаться около 100 особей. Николай Белов

директор Белгородского зоопарка

Отлов и вакцинация водоплавающих запланированы в зоопарке на понедельник, 23 января.