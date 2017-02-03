В Белгороде:

В сгоревшем дачном домике в Белгороде найдено тело пенсионерки

10:10
03 Февраля 2017
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Строение в результате происшествия полностью повреждено.

Пожар произошёл в 09:27 2 февраля в садоводческом товариществе «Строитель» в Белгороде. Спустя 10 минут прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тело погибшей 83-летней женщины. Пожар ликвидировала добровольная пожарная дружина до прибытия дежурных караулов двух пожарно-спасательных частей. Причина случившегося, размер ущерба и принадлежность дачного домика выясняются, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

В этот же день в 16:54 в селе Леоновка Новооскольского района загорелся частный дом. Из огня пожарные спасли 71-летнего мужчину. С травмами он доставлен в ЦРБ Нового Оскола. Причина случившегося и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло 37 минут. К тушению привлекались дежурный караул пожарно-спасательной части и две добровольные пожарные команды.

Ещё один частный дом по неизвестной пока причине полностью сгорел в 16:19 в селе Тетеревино Прохоровского района. Ликвидация пожара заняла у огнеборцев 50 минут. К тушению привлекались дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей и две добровольные пожарные команды.

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