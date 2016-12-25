В первом параде санок в Белгороде лучшей стала семья Чурсиных

19:17

25 декабря на Соборной площади города состоялся первый зимний парад санок, в котором приняла участие 21 семья.

Чтобы стать лучшими, в этом конкурсе было недостаточно сделать красивые сани. В первом этапе – приветствии оценивалась визитная карточка участников. Также учитывалась оригинальность, результаты спортивной эстафеты, в которую входили прыжки и скатывание с горки на время.

Это новинка для нас. Традиционно проводим парад детских колясок летом, а вот зимой придумали парад санок. Дедушка Мороз нам помог, и вот сегодня этот праздник состоялся. Владимир Мерзликин руководитель управления молодёжной политики Белгорода

По итогам соревнований лучшей стала семья Чурсиных. Второе место – у семьи Кузиных, а бронза досталась Поповым.

Лучшим в эстафете «Зимние забавы» стало семейство Белокопытовых. А семья Кулешовых получила приз зрительских симпатий.

Два дня усердно трудились с мужем. Он придумал и сделал конструкцию для саней, а я вырезала, раскрашивала оленей и расписывала сани. И затем дружно все вместе учили приветствие. Единственное – не успели продумать тщательно костюмы. Оксана Чурсина участница парада санок

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