В Белгороде:

В первом параде санок в Белгороде лучшей стала семья Чурсиных

19:17
25 Декабря 2016
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25 декабря на Соборной площади города состоялся первый зимний парад санок, в котором приняла участие 21 семья. 

Чтобы стать лучшими, в этом конкурсе было недостаточно сделать красивые сани. В первом этапе – приветствии оценивалась визитная карточка участников. Также учитывалась оригинальность, результаты спортивной эстафеты, в которую входили прыжки и скатывание с горки на время.  

Это новинка для нас. Традиционно проводим парад детских колясок летом, а вот зимой придумали парад санок. Дедушка Мороз нам помог, и вот сегодня этот праздник состоялся.

Владимир Мерзликин

руководитель управления молодёжной политики Белгорода

По итогам соревнований лучшей стала семья Чурсиных. Второе место – у семьи Кузиных, а бронза досталась Поповым.

Лучшим в эстафете «Зимние забавы» стало семейство Белокопытовых. А семья Кулешовых получила приз зрительских симпатий.

Два дня усердно трудились с мужем. Он придумал и сделал конструкцию для саней, а я вырезала, раскрашивала оленей и расписывала сани. И затем дружно все вместе учили приветствие. Единственное – не успели продумать тщательно костюмы.

Оксана Чурсина

участница парада санок

Фото автора

 

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