В Белгороде:

В новогодние праздники в Белгороде будет работать 32 катка

16:52
23 Декабря 2016
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В настоящее время свою работу уже начали 11 школьных открытых ледовых площадок.

Ещё 20 катков откроются на территориях школ в ближайшее время. Вход на все школьные катки бесплатный. Ещё два открытых катка – «Есенинский» и в Пикник-парке – работают платно.

Главный каток Белгорода расположен на Соборной площади. Катание на нём бесплатно для всех. Помимо этого в праздничные дни здесь запланированы мероприятия с 10 утра и до позднего вечера, рассказали в пресс-службе администрации Белгорода.

На платной основе также работают две ледовых арены «Оранжевый лёд» и «Серебряный Донец».

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