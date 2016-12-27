В Белгороде:

В киноцентре «Русич» появился кинозал для детей и взрослых с РАС

12:26
27 Декабря 2016
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Дети с ограниченными возможностями уже посмотрели первый адаптированный фильм в Белгороде.

Им стала одна из последних работ компании Disney – мультфильм «Моана». Сотрудники киноцентра вместе с Фондом и родительской организацией «Мир без границ» подготовили комфортную и уютную атмосферу для детей с аутизмом и другими особенностями: настроили звук и освещение, организовали зоны для отдыха, бесплатные соки и воду.

Сеанс посетили 78 человек.

Показ мультфильма «Моана» открыл регулярные адаптированные показы фильмов для людей с РАС. Как сообщили в Фонде содействия решению проблем аутизма, проект реализован в рамках программы Фонда «Аутизм. Дружелюбная среда».

Фото Фонда содействия решению проблем аутизма

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