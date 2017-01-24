В канализации лагеря «Сокол» в Белгороде утонул ребёнок: директору дали год колонии-поселения

17:48

Бывшего руководителя детского оздоровительного учреждения признали виновной в халатности.

11 февраля 2016 года родители с двумя детьми 2011 и 2016 годов рождения приехали на отдых в 132-й квартал Белгородского лесничества Белгорода и остановились на участке местности у задних ворот детского оздоровительного лагеря «Сокол».

Спустя несколько секунд после приезда старший ребёнок забрался на земляную насыпь, расположенную на расстоянии около 7 м от задних ворот лагеря. Так как она была покрыта ледяным настом, четырёхлетний мальчик поскользнулся и скатился вниз, упав в открытое отверстие септика (инженерного сооружения для откачки жидких бытовых отходов). Глубина канализации составляла 3,6 м, и до уровня в 80 см от дна она была заполнена жидкостью.

Самостоятельно выбраться ребёнок не смог, а родители не успели помочь ему, так как были заняты грудным малышом. В результате мальчик утонул.

Как отмечает прокуратура Белгорода, септик является оборудованием локальной канализационной сети здания спального корпуса МБУ ДОЛ «Сокол» и не был оборудован должным образом, что и привело к трагедии.

Из-за отсутствия в лагере исполнительных чертежей сетей и сооружений водоснабжения и канализации МБУ ДОЛ «Сокол» не позволили действующему на момент происшествия директору учреждения установить место септика. В результате канализация была открыта и не ограждена. Отсутствовали рядом с септиком и знаки безопасности.

Свердловский районный суд Белгорода признал бывшего руководителя лагеря виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и приговорил к году лишения свободы в колонии поселении. Экс-директор также на два года лишена права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно распорядительными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления и государственных или муниципальных учреждениях.

Приговор в законную силу не вступил.