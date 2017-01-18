В фотоконкурсе белгородского аэропорта «Небо. Самолёт. Мечта» победила «Светлая полоса»

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Автор этой работы – девятиклассник Олег Корепанов, который мечтает стать пилотом.

Фотоконкурс «Небо. Самолёт. Мечта» проходил на площадке сайта информационного агентства «Бел.Ру» и был посвящён развитию воздушных перевозок в Белгородской области. Несмотря на то, что это был первый подобный проект Международного аэропорта Белгород, для участия в нём организаторам было отправлено 38 работ. На финальное голосование было отобрано 10 лучших фотографий. Победителя определяли посетители сайта, а 17 января состоялась официальная церемония награждения.

Победителем фотоконкурса стала работа «Светлая полоса» Олега Корепанова. Молодой человек сделал это фото на летнем споттинге. Во время презентации сочинского рейса, он увидел самолёт одного из белгородских концернов.

Это был мой первый споттинг. Сейчас я более активно этим занимаюсь, езжу по аэропортам, делаю фото. А вообще, любовь к авиации у меня с шести лет. Я мечтаю стать пилотом. Сейчас, кстати, увлёкся виртуальной авиацией. В планах у меня – поступить в кадетское училище в Московской области и получить права на полёты на малой авиации. Олег Корепанов

Второе место досталось картине «В небе над Томаровкой» студента БГТУ им. В. Г. Шухова Никиты Краснопёрова. В вузе он учится по специальности «Мехатроника и робототехника». А фото – это его хобби.

Споттингом я не занимаюсь, просто увлекаюсь малой авиацией и параллельно делаю фото. Мой снимок был сделан в августе в 2015 году, когда я участвовал в ознакомительном полёте на планере. Никита Краснопёров

Третье место занял завсегдатай чемпионатов по мотокроссу Павел Колядин. Этот талантливый фотограф занимается споттингом уже давно и не планирует на этом останавливаться. В мечтах у него – попасть на борт самолёта АН-225 «Мрия» с фотоаппаратом.

На конкурс было отобрано четыре моих снимка. Фото, которое выбрали читатели, сделано во время официального ночного споттинга в честь открытия авиакомпанией «Икар» полётов в Таиланд из Белгорода (Boeing 767 «Pegas Fly»). Довольно необычно было, потому что чаще всего споттинг проходит в утренние часы, а тут – ночь, недавно прошёл дождь. Были нереальные отражения от асфальта, вид на здание аэропорта, увидел этот ракурс и решил сделать фото. Получилось неплохо. Павел Колядин

На церемонии присутствовал и споттер с десятилетнем стажём Максим Рыльский.

Споттингом я занимаюсь более 10 лет, за это время у меня уже собран целый архив фото. Со службой авиационной безопасности знаком хорошо. Но это моё хобби, и основная работа с ним не связана. Самые лучшие и любимые фото – это процессы: взлёт, полёт, посадка. Одно время я сотрудничал с компанией Rusline, отправлял им фото. Максим Рыльский

Организаторы отметили, что этот конкурс будет не последним, они учтут все пожелания участников и надеются, что в следующем конкурсе будет ещё больше работ. Призёры конкурса без внимания не остались – им были вручены корпоративные призы от Международного аэропорта Белгород.

«Спасибо вам большое, что поддержали нашу инициативу с конкурсом. Надеемся, что такое мероприятие мы организуем и на следующий год. От вас мы ждём поддержку и участия», – подчеркнул Роман Морозов, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности.

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