В Белгороде:

В Белгороде задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске

12:51
30 Декабря 2016
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В федеральном розыске 35-летняя женщина оказалась после того, как не явилась на судебное заседание.

Она обвиняется в краже личных вещей пациента фельдшерско-акушерского пункта в совхозе Острогожский. В её отношении правоохранители завели уголовное дело  по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Оперативники нашли обвиняемую и вернули украденное имущество законному владельцу. Женщина признала свою вину, в её отношении  была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но обвиняемая не пришла на судебное заседание. Правоохранители не нашли её и по месту прописки – в селе Красное Алексеевского района Белгородской области.

Тогда  Острогожский районный суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. 35-летнюю белгородку сначала объявили в местный розыск, а затем и в федеральный.

Сотрудники полиции нашли разыскиваемую в Белгороде, задержали её и передали воронежским коллегам для участия в судебном заседании.

Как рассказали в управлении МВД России по Белгородской области, белгородка сейчас находится в следственном изоляторе.

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