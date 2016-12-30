В Белгороде задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске

12:51

В федеральном розыске 35-летняя женщина оказалась после того, как не явилась на судебное заседание.

Она обвиняется в краже личных вещей пациента фельдшерско-акушерского пункта в совхозе Острогожский. В её отношении правоохранители завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Оперативники нашли обвиняемую и вернули украденное имущество законному владельцу. Женщина признала свою вину, в её отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но обвиняемая не пришла на судебное заседание. Правоохранители не нашли её и по месту прописки – в селе Красное Алексеевского района Белгородской области.

Тогда Острогожский районный суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. 35-летнюю белгородку сначала объявили в местный розыск, а затем и в федеральный.

Сотрудники полиции нашли разыскиваемую в Белгороде, задержали её и передали воронежским коллегам для участия в судебном заседании.

Как рассказали в управлении МВД России по Белгородской области, белгородка сейчас находится в следственном изоляторе.