В Белгороде неубранная у аэропорта кукуруза нарушала безопасность полётов

11:01

Посевы в приаэродромной территории привлекали большое количество птиц.

Земельные участки, которые в ноябре 2016 года оставались засеяны кукурузой, были выявлены Белгородской транспортной прокуратурой во время специальной проверки соблюдения воздушного законодательства. Эти участки расположены в северной части аэродрома в зоне взлёта и посадки воздушных судов и вплотную прилегают к его периметровому ограждению. Таким образом, неубранная кукуруза способствовала привлечению и массовому скоплению птиц, создавая угрозу безопасности полётов.

По договору аренды эти участки были переданы главе крестьянско-фермерского хозяйства для сельскохозяйственного использования.

В отношении главы КФХ было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделёнными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства».

Постановлением Управления государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ространснадзора глава КФХ оштрафован на 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.