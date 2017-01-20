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В Белгороде:
В Белгороде будут созданы ещё 59 территориально-общественных самоуправлений (ТОСов)
21:10
20 Января 2017
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Об этом сегодня, 20 января, на брифинге рассказала Ольга Медведева – заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике.
Это разные вещи: если в квартирном доме живут не собственники жилья, они не могут входить в ТСЖ, а ТОС объединяет всех, кто живёт на определённой территории, независимо от того, собственники они или нет.
Ольга Медведева
заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике
ТОС – это форма самоорганизации граждан. Свою работу в Белгороде они начали с 2006 года. Первоначально во главе ТОСов стояли активные граждане пенсионного возраста, в основном они занимались досуговой деятельностью – проводили мероприятия.
Сегодня, в 2016 году, деятельность ТОСа меняется. Эта организация занимается социально-значимыми вопросами. Например, стартовала программа ремонта дворовых территорий, которая осуществляется с участием ТОСа. Активисты территориально-общественных самоуправлений определяют проект, который нужен жителям, будь то парковка для автомобилей или же детская площадка. Согласовать такой вопрос с каждым жителем практически невозможно, поэтому граждане вырабатывают единое мнение, которое и отстаивает ТОС. Представитель ТОС совместно с депутатом контролируют качество и сроки работ на дворовых территориях.
Ещё одна характеристика нового ТОСа – омоложение руководителей. Ими становятся белгородцы 30-40 лет, которые хотят улучшить свою жизнь, жизнь соседей и города в целом. Активисты заявляют о нехватке знаний в юридической сфере, в сфере защиты прав потребителей и ЖКХ, поэтому Городской совет ведёт обучение для всех желающих.
Сегодня ТОС – это один из самых эффективных механизмов взаимодействия жителей городского округа и власти. Через такую цепочку белгородцы общаются с депутатами Городского совета, которые учитывают мнение жильцов при принятии городского бюджета.
ТОС – возможность проинформировать жильцов о том, как развивается город. Городской совет, в свою очередь, получает обратную связь: как реагируют жильцы на реализуемые проекты?
На сегодняшний день свою работу в Белгороде ведут 478 ТОС, ещё 59 будут созданы в ближайшее время.
Городской совет поддерживает инициативные проекты на конкурсной основе. В основном проекты, нацеленные на благоустройство территорий, установку детских площадок, оборудование спортивных зон и мест активного отдыха, или же создание яблоневого сада. Главное условие – софинансирование. Государство оплачивает 2/3 затрат, третью часть оплачивают инициаторы.
Ольга Медведева
заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике
ТОСы объединяются в Совет территорий, в Белгороде их 27. Помимо ТОСов, в них входят общественные организации, управляющие компании, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты – все, кто взаимодействуют с жильцами.
Белгородцы смогут узнавать все новости о деятельности общественного самоуправления на официальном сайте территориального общественного самоуправления.
Также, ежегодно проводятся конкурсы на лучший ТОС. В 2016 году им стал ТОС «Октябрь 2» во главе с Лидией Мордес. Победитель заносится на городскую Доску Почёта.
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