В Белгороде будут созданы ещё 59 территориально-общественных самоуправлений (ТОСов)

21:10

Об этом сегодня, 20 января, на брифинге рассказала Ольга Медведева – заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике.

Это разные вещи: если в квартирном доме живут не собственники жилья, они не могут входить в ТСЖ, а ТОС объединяет всех, кто живёт на определённой территории, независимо от того, собственники они или нет.



Ольга Медведева

заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике

Городской совет поддерживает инициативные проекты на конкурсной основе. В основном проекты, нацеленные на благоустройство территорий, установку детских площадок, оборудование спортивных зон и мест активного отдыха, или же создание яблоневого сада. Главное условие – софинансирование. Государство оплачивает 2/3 затрат, третью часть оплачивают инициаторы.



Ольга Медведева

заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике