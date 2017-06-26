В центр Белгорода возвращается горячая вода

11:03

С 27 июня филиал ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» возобновляет подачу горячей воды потребителям, подключённым от Белгородской ТЭЦ.

Во время отключения теплоэнергетики провели гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и по их итогам устранили 23 технологических нарушения на трубопроводах.

Подключением домов к системе централизованного горячего водоснабжения занимаются представители жилищных организаций, сообщили в филиале ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация».

Теперь без горячей воды с 4 по 17 июля придётся пожить потребителям Харьковской горы, подключённым от котельной «Южная».

Белгородский филиал опубликовал график отключений горячего водоснабжения потребителей, а текущие ремонты теплосетей отмечены на специальной карте.