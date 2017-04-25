В пяти школах Белгорода создадут профильные ИТ-классы

11:29

На заседании малого правительства региона презентовали проект «Создание системы непрерывной подготовки учащихся по ИТ-профилю».

В России, по информации Минкомсвязи, в ИT-отрасли не хватает около 400 тыс. кадров.

Согласно анализу предметов для сдачи ЕГЭ в регионе в прошлом году, только 6,5 % выпускников школ сдали единый госэкзамен по информатике. Для сравнения, обществознание выбрали в 2016 году 63 % одиннадцатиклассников.

Проект предусматривает создание на базе пяти учреждений Белгорода системы подготовки учащихся по ИТ-профилю. Соответствующие классы появятся в лицеях № 9, № 10, № 32 и № 38, а также в новой школе № 50.

Образовательные программы для школьников разработают преподаватели вузов совместно с ведущими ИТ-компаниями. Планируется, что в школьную программу для ИT-классов войдёт профильное изучение трёх предметов: математики, физики и информатики. Для учеников будет создана дополнительная программа, реализуемая совместно с ИТ-кластером, которая будет включать курсы, семинары, мастер-классы и профориентационные мероприятия, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.