В конкурсе школьных проектов победил макет памятника об уникальной белгородской традиции

19:01

20 апреля в БГТУ им. В. Г. Шухова прошёл финал областного конкурса «Мы – белгородцы! Думай, решай, действуй!».

В финале 24 школьника представили свои проекты. В этом году они презентовали научно-исследовательские работы и социальные проекты в двух возрастных номинациях: 10-14 лет и 14-18 лет и в трёх номинациях: «Наследие Шухова», «Промышленная экология» и «Молодёжный взгляд на развитие региона».

Наш конкурс сегодня отмечает юбилей, мы его проводим в десятый раз. 22 тысячи школьников приняли уже участие в этом конкурсе за всё время его проведения. С каждым годом качество финалистов растёт. На это влияет то, что руководит и занимается его реализацией наш уважаемый губернатор Евгений Степанович Савченко. Без его поддержки такого уровня мы бы не смогли достигнуть. Сергей Глаголев

ректор БГТУ им. В. Г. Шухова

В муниципальных этапах конкурса в этом году участвовало более 2500 школьников. Впервые в конкурсе участвовали представили свои проекты из Республики Крым. 64 человека прошли заочный этап конкурса, в финал вышло 24. Оценивали их проекты профессора БГТУ им. В. Г. Шухова.

Сегодняшний конкурс – это способ не просто проявить свои качества, но и сделать уверенный шаг в своё будущее. Поэтому победители будут иметь право претендовать на грант президента в рамках поддержки талантливой молодёжи. Лучшие конкурсные работы будут направлены на всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». Елена Тишина

первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования

По итогам конкурса в номинации «Наследие Шухова» в возрастной категории 10-14 лет победила одиннадцатилетняя Василисса Ольхина из валуйской школы № 1. Она подготовила социальный проект «Вектор надежды», направленный на сохранение Шуховской башни.

Казалось, гениальное изобретение учёного будет жить вечно, но всё подвластно времени, особенно металл. Башня нуждается в комплексной экспертизе и современной системе антикоррозийной защиты. В октябре 2015 года Шуховская башня была включена в список памятников с охранным статусом. Василисса Ольхина

победитель конкурса «Мы – белгородцы! Думай, решай, действуй!»

В этой же номинации в возрастной категории до 18 лет победил Родион Бугаёв из школы № 1 Краснояружского района. Под руководством Ларисы Бугаевой он представил научно-исследовательскую работу «Создание модели электрического двигателя Фромана».

В номинации «промышленная экология» среди детей 10-14 лет лучшим проектом оказалась научно-исследовательская работа «Влияние ионов никеля и фосфатов на развитие микроводоросли Scenedesmus» Анастасии Верховод из 28 школы Белгорода.

В одноимённой номинации для подростов 14-18 лет победителем стала Мария Рыскина из школы № 31 Симферополя. По видеосвязи она представила и защитила свою работу «Эфиромаслиничная отрасль в Крыму: проблемы и перспективы» (на примере выращивания лаванды).

Лучшим в номинации «Молодёжный взгляд на развитие региона» (14-18 лет) стал Владислав Булгаков из средней политехнической школы № 33 Старого Оскола. Он разработал социальный проект «Открой «Технолог» для себя!».

Гран-при конкурса удостоена Женнифер Леткеманн из Белгородского областного Дворца детского творчества. Она подготовила под руководством Надежды Дергаусовой социальный проект «Перекрёсток памяти». Теперь школьница выдвинута кандидатом на присуждение премии в рамках государственной поддержки талантливой молодёжи приоритетного национального проекта «Образование».

Макет памятника разработан по произведению художника Станислава Косенкова как дань его творчеству, призналась конкурсантка.

Социальный проект «Перекрёсток памяти» продиктован самим временем, стечением многих обстоятельств и фактов, духом и идей всей нашей жизни. Есть ежегодная традиция поминальных столов 12 июля в селе Прелестное Прохоровского района, но отсутствуют символы значимого события. Что символизируют различные части памятника? Белые мраморные арки – символ перекрестия, плавность линий символизирует течение жизни, дорог, судеб. Белый мрамор как отделка – символ чистоты помыслов, а закольцованность дорожек тротуаров – символ объединения поколений, сплочённость, неразрывность идей и традиций. Бронзовые барельефы безлики – символ того, что на месте этих женщин и детей мог быть любой из нас. Женнифер Леткеманн

Конкурс прошёл по инициативе и при поддержки губернатора и правительства региона, Департамента образования области, БГТУ им. В. Г. Шухова и белгородского областного дворца детского творчества. Целью конкурса было выявление и поддержка талантливых детей.

По словам ректора БГТУ им. В. Г. Шухова, те десяти- и одиннадцатиклассники, что стали победителями и призёрами этого конкурса, будут иметь льготные сертификаты на поступление в Белгородский технологический университет.

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