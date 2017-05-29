В День защиты детей в Белгороде запретят розничную продажу алкоголя

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Аналогичный запрет будет действовать и 24 июня – в день проведения в областном центре выпускного вечера.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, такие меры приняты для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, поддержания здорового образа жизни молодёжи и предотвращения случаев нарушения общественного порядка.

В эти дни предприятия розничной торговли ждут совместные рейды специалистов департамента экономического развития администрации города и сотрудников УМВД России по Белгороду для проверки исполнения запретов.