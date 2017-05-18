В Белгороде:

В день последнего звонка белгородцы не смогут купить алкоголь

12:43
18 Мая 2017
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25 мая в белгородских школах прозвенит последний звонок и пройдут линейки. 

В этот день в Белгороде будет действовать запрет на реализацию алкогольной продукции. Он прописан в законе Белгородской области № 71 от 28 апреля 2016 года «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Следить за соблюдением порядка будут правоохранители. В этот день они проведут соответствующие рейды, информировали в пресс-службе мэрии.


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