В день молодёжи в Белгороде было всё: зарядка, флешмоб, конкурсы и концерт

15:40

25 июня в областном центре отметили День молодёжи, который официально празднуется 27 июня. Торжество состоялось возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной.

День молодёжи объединил сотни людей. В этот день каждый мог найти себе занятие: для самых активных проводилась зарядка, рядом любой мог поиграть в твистер, башню, воспользоваться очками виртуальной реальности и получить приз. Здесь был и танцевальный батл, и конкурс на лучшее стихотворение о городе.

На открытии мероприятия выступили представители Управления по делам молодёжи, которые награждали лучшие творческие коллективы Белгорода и области, а также тех, кто внёс важный вклад в молодёжную жизнь.

На площади разместились множество фургончиков и палаток, где можно было поесть сочный бургер, мороженое, выпить домашний лимонад и даже сделать стрижку.

На протяжении всего вечера проходила благотворительная акция, где каждый мог помочь трём девушкам с тяжелыми заболеваниями, купив маленький светящийся вертолётик. В конце вечера прошёл массовый флешмоб: все купленные игрушки были запущены в воздух, раскрасив небо.

Своими танцами зажгли публику участники шоу «Танцуют все!» – молодёжный коллектив The First Crew. Гвоздём программы стало выступление группы «Мохито» и молодого певца ALEKSEEV. А завершился вечер праздничным фейерверком.

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