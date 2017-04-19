В четвертьфинал «БелОблСмеха» попали три новые команды КВН

11:54

18 апреля в областном Центре молодёжных инициатив прошла первая игра 1/8 финала V сезона Областной лиги КВН «БелОблСмех».

Участие в игре приняли восемь команд: ВИА «Джайв», Сборная БФ МГУ ПС им. Николая Первого, «Культурные люди», «Жизнь такому не учила», Сборная села Никольское, «Я и все, все, все», Сборная аграрного университета и «Унесённые верхом». Они сыграли в два конкурса: «Классическое приветствие» и «Триатлон». По итогам двух игр 1/8 финала команды, набравшие большее количество баллов, пройдут в следующий этап.

На сцене команда «Жизнь такому не учила» во время домашнего выступления шутила обо всём и о каждом:

– У меня батя, как нашу команду увидел, молиться начал.

– А что в этом такого?

– Он атеист.

Команда Сборной села Никольское играет уже не первый раз. И как заметили члены жюри, ребята не снижают планку:

– Сань, а ты школу с какой медалью окончил?

– С шоколадной... Какую маму подарила, на ту и окончил.

Если на одном концерте в течение часа шутят про маму и папу, то бабушка просто обязана появиться. О ней вспомнили участники команды «Унесённые верхом» из старооскольского филиала НИУ «БелГУ». Милая и хрупкая девушка в платье объявила:

– А бабушка ждёт меня летом в деревне. Кто же ещё будет ей поросят

резать!

Запомнился зрителям и конкурс «Биатлон». Сначала жюри подготовило вопросы для всех команд, а участники отвечали на них под разными ракурсами. Один из членов жюри, Сергей Антонов, задал вот такой вопрос: «В школе я был лучшим футбольным игроком, но перед соревнованиями у меня украли кроссовок. А на что готовы вы ради победы?»

Команда ВИА «Джайв»:

– Я готов целовать песок, по которому ты ходила.

Команда «Культурные люди»:

– Честно говоря, мы готовы украсть ваши кроссовки снова.

К счастью или к сожалению, команда «Культурные люди» не успела украсть кроссовки, потому что в этом конкурсе выиграла Сборной села Никольское с шуткой: Косоглазый мальчик держит в страхе весь тир.

В итоге в ¼ финала попали три команды: Сборная села Никольское, Сборная БФ МГУ путей сообщения им. Николая Первого и ВИА «Джайв». Уже 25 апреля определится окончательный состав всех участников игр ¼ КВН «БелОблСмеха».

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