В бывших общежитиях Белгорода проведут капитальный ремонт в ближайшие 2-3 года

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Эти объекты посетил глава города Константин Полежаев в рамках рабочей поездки после того, как вопрос их состояния поднял на встрече с главой администрации один из трудовых коллективов.

Первым в плане поездки оказался дом № 67 по улице Костюкова. Его двор, как и три соседних, вошли в программу комплексного благоустройства. И работы здесь уже ведутся. Местные жители выразили благодарность Константину Полежаеву за визит и благоустройство двора, но посетовали на состояние самого дома. Бывшее общежитие цементного завода построено в 1970-х годах и ни разу не видело капитального ремонта. Мэр города заверил, что дом будет включён в программу капремонта на следующий год.

Всего в Белгороде – 62 таких общежития, которые в настоящее время являются многоквартирными домами. Провести капитальный ремонт в них планируется в ближайшие 2-3 года.

Попадёт в это число и дом № 34 по улице 5-го Августа – бывшее общежитие работников связи. Состояние его ещё более удручающее. Исправить ситуацию, по словам жильцов, могли бы своевременные косметические ремонты, но провести собрания собственников и собрать дополнительные средства невозможно, так как большинство комнат в доме сдаётся, причём нелегально.

Управляющая компания получила поручение от Константина Полежаева заняться этим вопросом, передав в налоговую службу информацию обо всех комнатах, которые сдаются без договоров, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото пресс-службы администрации Белгорода